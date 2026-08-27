TRENTO. Investimento sui binari nella tarda serata di ieri a Trento Nord, dove una persona è stata colpita da un treno in corsa.Il convoglio, un Nightjet della Oebb, in arrivo da Bolzano, stava transitando nel capoluogo trentino, quando all'altezza di via Lavisotto, ha impattato contro un pedone che si trovava proprio sulla ferrovia.

Immediatamente il conducente del treno ha tentato di frenare, cercando di evitare che l'urto con l'uomo. Che, nonostante ciò, è stata comunque travolta.Erano le 21.43 di ieri sera quando la Centrale unica ha raccolto la chiamata giunta al numero unico di emergenza 112. Subito sul posto sono stati inviati una squadra dei vigili del fuoco del corpo permanente di Trento insieme ai soccorsi sanitari giunti con ambulanza e automedica.

Nel frattempo, è stato fatto arrivare anche il medico rianimatore del Nucleo elicotteri da via Lidorno che, giunto sul luogo dell'investimento, ha proceduto con le manovre di rianimazione per salvare il pedone. Che, nonostante il violento impatto, era ancora vivo, ma in gravissime condizioni visti gli importanti traumi riportati. L'uomo è stato trasferito quindi d'urgenza all'ospedale Santa Chiara, dove poi è deceduto.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Trento che si sono recati in via Lavisotto per cercare di capire quanto accaduto e l'esatta dinamica dell'evento.

La viabilità lungo il binario è stata temporaneamente sospesa fino al termine delle operazioni di soccorso.