PHOTO
BOLZANO. Era stata investita sulle strisce pedonali il 25 agosto scorso a Vestone, nel bresciano, a poca distanza da quella che per lei era diventata casa. Purtroppo però, dopo 14 giorni in gravissime condizioni, Graziella Scaglia, 79 anni, si è spenta all'ospedale Civile di Brescia. Troppi gravi le ferite e i traumi riportati a seguito dell'impatto con il suv che l'aveva fatta sbalzare in via Marconi, lungo la statale 237 del Caffaro, in quella terribile mattinata di pioggia.
L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale