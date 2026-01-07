TRENTO. Nuova denuncia della Uiltrasporti, il cui segretario Nicola Petrolli segnala in una nota "gravi criticità nella gestione dell'officina e della manutenzione dei mezzi" impiegati nel trasporto pubblico.

In particolare, il sindacato mette sotto accusa la "scelta di risparmiare sui pezzi di ricambio, riducendo le scorte al minimo". Una scelta "miope e controproducente" secondo Petrolli, che cita alcuni casi specifici, come quello di uno dei mezzi corti utilizzati sulla tratta Rovereto-Noriglio fermo dai primi di settembre perché in attesa di un pezzo indispensabile per la circolazione e quello di un altro veicolo inutilizzato per diversi mesi prima che il ricambio arrivasse.

"Questa modalità di gestione, che richiama logiche superate, sta mettendo in seria difficoltà il servizio - lamenta Petrolli - Ci sono cinque mezzi corti fermi in officina a Trento e tre fermi a Rovereto. E a Trento su undici autosnodati otto sono guasti".

Uiltrasporti teme che nel servizio pubblico si possa arrivare a impiegare mezzi obsoleti e anche privi di adeguato riscaldamento. La stessa scelta degli pneumatici, acquistati al massimo ribasso, "con battistrada ridotto, che in caso di pioggia causano perdita di aderenza, in particolare nelle rotatorie", sottolinea Petrolli, riguarda anche la sicurezza.