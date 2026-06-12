TRENTO. Nuovo investimento della Provincia autonoma di Trento per migliorare l’accessibilità del trasporto pubblico. La Giunta provinciale ha approvato un contributo di 500 mila euro a favore di Trentino Trasporti per dotare 33 autobus di pedane sollevatrici dedicate alle persone con disabilità, con l’obiettivo di garantire una mobilità sempre più inclusiva su tutto il territorio provinciale.



L’intervento consentirà di equipaggiare autobus da 11 metri con dispositivi in grado di facilitare l’accesso ai mezzi e superare le barriere architettoniche. Il finanziamento si aggiunge ai circa 9,6 milioni di euro già stanziati per l’acquisto dei nuovi veicoli, incrementando così il livello di accessibilità della flotta destinata al servizio pubblico locale.



Secondo l’assessore provinciale ai trasporti Mattia Gottardi, l’investimento rappresenta un passo concreto per rafforzare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. L’assessore sottolinea come il Trentino abbia dimostrato anche in occasione dei recenti eventi paralimpici di considerare l’inclusione come un elemento centrale delle proprie politiche pubbliche.



L’operazione rientra nel Piano dettaglio acquisizione materiale rotabile autoservizio e ferroviario 2026-2028, attraverso il quale la Provincia punta a rinnovare e rendere più accessibile il sistema di trasporto pubblico. L’obiettivo è garantire standard uniformi di accessibilità, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare autobus e servizi di mobilità in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.