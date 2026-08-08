TRENTO. Un trasporto eccezionale di grandi dimensioni attraverserà il Trentino da sud a nord nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto, lungo la SS12 del Brennero.

Il passaggio del convoglio potrà comportare chiusure temporanee e deviazioni del traffico lungo il percorso, con possibili rallentamenti alla circolazione.

Il convoglio entrerà in territorio provinciale dal confine con il Veneto, nei pressi di Borghetto, intorno alle ore 22 e proseguirà lungo la SS12 fino al confine con l’Alto Adige, dove è previsto l’uscita dal territorio trentino intorno all’1.30.

Per limitare i disagi alla circolazione, negli orari interessati dal passaggio del trasporto eccezionale si consiglia, dove possibile, di utilizzare la SP90 “Destra Adige” oppure la A22 e di prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale impegnato nella gestione della viabilità.

Tra le strade interessate dal transito ci saranno anche la SP 235 dell’Interporto, tra Trento e Spini di Gardolo, e via di Spini, nella zona produttiva di Trento Nord. Il passaggio sarà seguito nei punti più sensibili dai tecnici del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, che verificheranno il rispetto delle prescrizioni previste per il transito e contribuiranno a garantire la sicurezza della circolazione, la fruibilità e l’integrità delle infrastrutture interessate.

Questi gli orari indicativi previsti per il passaggio del convoglio: