TRENTO. Autobus e treni gratuiti per tutti i residenti in Trentino, con una spesa aggiuntiva stimata in circa 24,6 milioni di euro. È una delle principali proposte del documento elaborato dal Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing. Alberto Baccega”, dalla Rete Climatica Trentina e dalle associazioni ambientaliste per rilanciare il dibattito sul futuro dei trasporti provinciali.

Il piano che manca

Al centro del documento c’è la richiesta di elaborare il Piano provinciale della mobilità sostenibile, previsto dalla legge del 30 giugno 2017. Secondo i promotori, a oltre nove anni dall’approvazione della norma non esisterebbe ancora neppure una bozza.

Le associazioni denunciano la mancanza di una programmazione complessiva. Ricordano anche l’obiettivo fissato dalla legge: entro il 2030 il 60% degli spostamenti continuativi dovrebbe avvenire con modalità sostenibili. Il confronto è con l’Alto Adige, che ha approvato il proprio piano nel novembre 2024.

Come si arriva a 24,6 milioni

La proposta di gratuità del trasporto pubblico parte da una stima dei ricavi da biglietti e abbonamenti di circa 21 milioni di euro. A questi si aggiungono quasi 3,6 milioni per il trasporto scolastico. Lo studio stesso precisa che è una ricostruzione basata su bilanci e previsioni di anni diversi, non una quantificazione ufficiale dei costi attuali. Per questo la cifra andrà aggiornata.

L’obiettivo dichiarato è incentivare l’uso dei mezzi collettivi e ridurre il ricorso all’auto privata.

Ferrovie sì, nuove strade no

Il documento propone di potenziare la ferrovia della Valsugana, sviluppare il progetto NorduS e migliorare la Trento-Malè. Chiede inoltre di studiare nuovi collegamenti su rotaia tra Trento, Rovereto e il lago di Garda, e verso le valli di Fiemme e Fassa.

C’è spazio anche per la mobilità ciclistica, i percorsi pedonali, il lavoro da remoto e i servizi di trasporto nelle aree meno servite. I promotori sono invece nettamente contrari alla Valdastico Nord e a nuove infrastrutture stradali, che giudicano incompatibili con gli obiettivi di sostenibilità.

Più voce ai cittadini

Un altro punto riguarda il coinvolgimento della popolazione nelle decisioni sulle grandi opere. I promotori chiedono di istituire un’autorità provinciale per la partecipazione popolare e di usare piattaforme digitali per il confronto pubblico. In sintesi, vogliono che si smetta di procedere con interventi isolati e si passi a una pianificazione coordinata dei trasporti, che tenga insieme infrastrutture, servizi e tutela ambientale.