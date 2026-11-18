TRENTO. Due giornate di sciopero e possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici in Trentino. Venerdì 20 e sabato 21 novembre sono previste due distinte mobilitazioni sindacali che coinvolgeranno il trasporto su gomma, le funivie e i servizi ferroviari, con possibili cancellazioni e variazioni delle corse.

Venerdì 20 novembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil, al quale ha aderito Filt-Cgil. Per Trentino Trasporti saranno interessati il personale viaggiante su gomma, gli addetti alle biglietterie del settore e il servizio della funivia Trento-Sardagna. I mezzi circoleranno nelle fasce garantite dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19. Il personale ferroviario è invece escluso da questa prima mobilitazione.

Sabato 21 novembre sarà la volta del trasporto ferroviario. CUB Trasporti e SGB hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà il personale ferroviario di Trentino Trasporti. Le fasce di servizio garantito resteranno le stesse: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19. Potranno quindi subire variazioni le corse sulle linee Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano.

Nella stessa giornata sono possibili ripercussioni anche sui collegamenti ferroviari di SAD. Lo sciopero del personale è previsto dalle 21 di venerdì 20 alle 20 di sabato 21 novembre e potrà interessare le linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Brunico-San Candido.

Per entrambe le giornate, le corse iniziate all'interno delle fasce garantite potranno essere completate fino al capolinea per il servizio urbano e la funivia, mentre per l'extraurbano e il ferroviario saranno portate a termine secondo le modalità comunicate dalle aziende.