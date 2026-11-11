BOLZANO. Due sanitari dell’ospedale di Bolzano saranno ascoltati nei prossimi giorni dalla Procura di Napoli nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, dopo il trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi il 23 dicembre 2025. Si tratta di una coordinatrice e di un operatore socio-sanitario, entrambi indagati, secondo quanto riferito, come atto dovuto. Sono ora nove i sanitari coinvolti nell’indagine condotta dai Nas.

Il cuore destinato al bambino era stato prelevato proprio a Bolzano da un’équipe arrivata da Napoli. L’organo era stato poi collocato in un contenitore ritenuto non conforme alle linee guida, nel quale sarebbe stato aggiunto ghiaccio secco fornito dalla struttura altoatesina. Le modalità di conservazione e trasporto sono tra gli aspetti al centro degli accertamenti.

Soltanto all’arrivo a Napoli, quando il contenitore fu aperto, i medici si accorsero che le temperature estremamente basse avevano compromesso irreparabilmente il muscolo cardiaco. Nonostante il danno, il cuore venne comunque impiantato al piccolo Domenico. La Procura sta ricostruendo la catena di decisioni e responsabilità legata al prelievo, alla conservazione e al successivo intervento.

Le audizioni dei due operatori di Bolzano sono previste nei prossimi giorni davanti ai magistrati Giuseppe Tittaferrante e Antonio Ricci. Intanto, il 12 e 13 novembre, in tribunale a Napoli si terranno l’esame e il controesame dei consulenti nell’incidente probatorio disposto dal gip Mariano Sorrentino, riguardante sia il cuore malato del bambino sia quello del donatore prelevato a Bolzano. Le responsabilità restano da accertare.