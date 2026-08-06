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NOVA LEVANTE. Una giornata in montagna si è trasformata in tragedia sul Latemar, dove una ragazza di 14 anni, originaria della Repubblica Ceca, ha perso la vita dopo una caduta di circa 50 metri.
Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava affrontando l'escursione insieme ai genitori quando, a circa 2.600 metri di quota, sarebbe scivolata per cause ancora in corso di accertamento, precipitando lungo il pendio sottostante.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori con l'elicottero Aiut Alpin Dolomites, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.