CALCERANICA AL LAGO. Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, sulle rive del lago di Caldonazzo. Un turista olandese di 72 anni ha perso la vita dopo essere entrato in acqua nei pressi della spiaggia del campeggio Penisola Verde, nel territorio comunale di Calceranica al Lago. L'uomo, che si trovava sul posto insieme alla moglie, non è più riemerso. Tra le ipotesi c'è quella di un malore improvviso mentre stava facendo il bagno.

L'allarme è scattato immediatamente e ha fatto convergere sul posto una vasta macchina dei soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Calceranica e Caldonazzo, mentre da Trento è decollato l'elicottero con a bordo i sommozzatori del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Presenti anche i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Pergine Valsugana e gli agenti della Polizia locale Alta Valsugana.

Il 72enne, R.D.D. le iniziali, è stato individuato e recuperato dalle acque del lago. Una volta riportato a riva, l'équipe sanitaria ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, nel tentativo di salvargli la vita. Ogni sforzo si è però rivelato inutile: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell'ordine hanno quindi effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Quello di oggi è l'ennesimo grave episodio avvenuto quest'estate nel lago di Caldonazzo. All'inizio di agosto, non lontano dalla stessa spiaggia, un padre e il figlio di quattro anni avevano rischiato di annegare ed erano stati salvati grazie anche all'intervento del sub Filippo Murgia. A fine luglio, invece, aveva perso la vita Orlando Marchi, storico ex bagnino, colto da un malore dopo aver effettuato una traversata del lago.