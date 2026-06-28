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BOLZANO. Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto il 27 maggio sulla statale della Val Pusteria, tra San Lorenzo di Sebato e il tunnel di bypass. Dopo oltre un mese di ricovero è morta Antonella Cardinali, 68 anni, residente a Penne, in provincia di Pescara.
La donna era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, dove è deceduta nelle ultime ore a causa delle conseguenze riportate nello schianto.
Nell'incidente aveva perso la vita sul colpo anche Matthias Kirchler, 21 anni, di Campo Tures. Tra i mezzi coinvolti vi era anche un minivan sul quale viaggiavano quattro coppie di amici provenienti dall'Abruzzo. Tre occupanti avevano riportato ferite gravi.