VAL DI FUNDRES. Un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 300 metri mentre percorreva l'Alta Via della Val di Fundres, laterale della Val Pusteria.

L'incidente è avvenuto nei pressi di malga Mahd, dove, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe inciampato in un tratto del sentiero non particolarmente impegnativo, perdendo l'equilibrio e finendo nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia di finanza, i tecnici del Soccorso alpino e l'elicottero Pelikan 2 con il medico d'urgenza a bordo.

Per l'escursionista, tuttavia, non c'era ormai più nulla da fare: il sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e identificare formalmente la vittima.