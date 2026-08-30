TARQUINIA. Tragedia sul litorale laziale. Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice trentina Francesca Neri, è morto durante un bagno in mare.

L’uomo era entrato in acqua sabato 29 agosto nella zona di Sant’Agostino, a Tarquinia, senza tornare a riva. Gli amici hanno dato l’allarme facendo partire le ricerche.

Il corpo di Loia è stato ritrovato in serata in mare, nei pressi di Montalto di Castro, a circa cinque metri di profondità. Tra le ipotesi c’è quella di un malore.