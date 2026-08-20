TRENTO. È stata trovata la donna scomparsa ieri nelle acque del lago di Lavarone. Il corpo di Giovanna Malacarne, 53 anni, di Trento, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche da ieri pomeriggio.

A lanciare l'allarme era stato il marito della donna che si era allontanato un attimo dal punto in cui si erano sistemati per un pomeriggio di relax. Quando è tornato sulla spiaggia la moglie non c'era più. C'erano solo i suoi vestiti, l'asciugamano e il telefono cellulare.

L'uomo ha atteso un po' pensando che si fosse spostata per una breve passeggiata, quindi l'ha cercata con lo sguardo nelle vicinanze e intorno al lago e infine ha lanciato l'allarme al lido Bertoldi, vicino all'area Bau Beach dove si erano fermati loro.

È stato Alessandro Bertoldi, titolare del Lido, ad effettuare, con il bagnino, una prima ricognizione dello specchio d'acqua. Nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco di Lavarone e in supporto sono arrivati quelli di Calceranica con altri gommoni e il nucleo sommozzatori dei permanenti di Trento. Erano le 18.30 quando è arrivata alla centrale del 112 la richiesta di aiuto. L'elicottero dei vigili del fuoco ha portato i sommozzatori direttamente sul lago e le ricerche sono state immediate.

Le ricerche erano proseguite fino a tarda sera. Poi, a causa del buio erano state interrotte, per riprendere questa mattina.

Oggi il tragico epilogo.