TRENTO. Una donna di 76 anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 27 marzo, a Trento all’incrocio tra corso Buonarroti e via Fratelli Fontana. Alcuni passanti hanno notato il corpo a terra e hanno dato l’allarme.



Sul posto si sono portati in pochi minuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso. L’area è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti e l’avvio delle verifiche da parte degli investigatori.



Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili, anche attraverso le telecamere della zona, per ricostruire con precisione quanto successo.