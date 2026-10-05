BOLZANO. Mattinata da bollino nero sull’Autostrada del Brennero, dove il traffico in direzione nord è fortemente rallentato. Le code hanno raggiunto circa 45 chilometri, da Bressanone fino al Brennero, con pesanti ripercussioni sui tempi di percorrenza.

Secondo le rilevazioni, gli automobilisti diretti verso il valico stanno affrontando ritardi superiori alle due ore rispetto ai normali tempi di viaggio. Una situazione che si è sviluppata fin dalle prime ore del mattino e che interessa un lungo tratto dell’A22.

A determinare l’emergenza viabilità è soprattutto il forte afflusso di mezzi pesanti in uscita dall’Italia dopo il blocco domenicale dei tir. A questo si aggiungono i rallentamenti legati ai lavori sul ponte Lueg, in territorio austriaco, che continuano a condizionare la circolazione verso il Brennero.

A complicare ulteriormente la situazione ha contribuito anche un mezzo rimasto in panne, aumentando i rallentamenti lungo un tratto già interessato da un intenso volume di traffico.

La situazione viene monitorata e i tempi di percorrenza possono variare rapidamente in base all’evoluzione del traffico e agli eventuali interventi necessari lungo l’autostrada. Per chi deve raggiungere il Brennero e proseguire verso l’Austria, l’invito è quindi a considerare tempi di viaggio sensibilmente più lunghi del normale.