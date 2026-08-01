BOLZANO. Nuovo sabato da bollino nero sull'Autostrada del Brennero, con traffico molto intenso e lunghe code soprattutto in direzione sud.

Tra il Brennero e Vipiteno si registrano 4 chilometri di coda per traffico intenso. Più a sud, tra Chiusa e Affi, la circolazione procede a rilento con rallentamenti e code distribuiti lungo un tratto di quasi 160 chilometri, sempre a causa dell'elevato numero di veicoli in transito.

Disagi anche in carreggiata nord, dove il traffico risulta rallentato tra Verona Nord e Rovereto Nord, anche in questo caso per l'intenso flusso legato all'esodo estivo.

Agli automobilisti è consigliato verificare la situazione della viabilità prima della partenza consultando il sito di Autostrada del Brennero, dove sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sul traffico, le code, i cantieri e le previsioni di viaggio