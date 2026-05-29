TRENTO. Dopo una mattinata segnata dalle prime difficoltà legate all'imminente blocco del Brennero, con oltre 14 chilometri di coda registrati sul versante austriaco e traffico sostenuto anche lungo l'asse del Brennero in Trentino, la situazione è tornata critica in serata. Un grave incidente avvenuto poco prima delle 18 all'altezza di San Michele all'Adige, che ha coinvolto un tir e un'autovettura causando il ferimento di quattro persone, ha infatti provocato nuove e pesanti ripercussioni sulla viabilità.



Alle 17.39 si registravano circa quattro chilometri di coda tra Trento Sud e San Michele all'Adige in direzione nord, mentre alle 18.50 i rallentamenti interessavano ancora il tratto tra Rovereto Nord e Trento Sud, con circa due chilometri di coda. Disagi non solo in autostrada: traffico intenso e rallentamenti si sono registrati anche lungo la Statale 12 del Brennero in direzione nord, presa d'assalto da molti automobilisti.



Il tutto accade a poche ore da quella che qualcuno ha già definito la "tempesta perfetta" per la mobilità alpina. Domani, 30 maggio, una manifestazione ambientalista sul versante tirolese porterà infatti alla chiusura del Brennero in direzione nord, con pesanti limitazioni al traffico e il rischio di ulteriori disagi lungo uno dei principali corridoi europei per merci e persone.



A peggiorare il quadro è stato proprio l'incidente avvenuto nei pressi dell'area di servizio Paganella Est. Per cause in corso di accertamento, il camion e l'automobile si sono scontrati mentre viaggiavano verso nord. Nell'impatto la vettura è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, riportando danni gravissimi. Le quattro persone coinvolte sono state soccorse dal personale sanitario, ma fortunatamente nessuna avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trento e San Michele all'Adige, due ambulanze e la Polizia stradale. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi hanno imposto il transito su una sola corsia, contribuendo a congestionare ulteriormente il traffico in una giornata già particolarmente delicata per la viabilità del Brennero.