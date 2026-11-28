TRENTO. Dopo le nevicate degli ultimi giorni, il Trentino si prepara a una lunga fase di tempo stabile e senza precipitazioni significative, che potrebbe protrarsi fino alla festività dell'Immacolata, martedì 8 dicembre 2026.

Secondo le previsioni diffuse venerdì 27 novembre dal meteorologo Giacomo Poletti, la presenza di un vasto anticiclone permette di delineare l'evoluzione meteorologica anche oltre i consueti dieci giorni, seppure con margini di incertezza crescenti.

Nel fine settimana del 28 e 29 novembre le temperature resteranno relativamente basse, favorendo la produzione di neve artificiale nei comprensori sciistici. Successivamente è atteso un rialzo termico, con un picco di mitezza tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre.

Dal 5 dicembre potrebbero manifestarsi deboli perturbazioni, ancora da valutare. Gli scenari previsionali relativi alle precipitazioni e alle temperature a 1.500 metri di quota sopra Trento indicano comunque una prevalenza di condizioni stabili fino all'Immacolata.