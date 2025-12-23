TRENTO. "In questi tempi segnati da conflittualità, da guerra, da violenza, c'è il rischio di perdere la speranza. Per ritrovarla, vi invito a guardare attorno a voi, nelle vostre case. In mezzo agli amici, alle persone che incontrate. Per fortuna il bambino di Betlemme sta continuando a nascere nei gesti di tanti che scelgono, anziché di portar via la vita agli altri, di donarla agli altri".

Lo ha detto l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, in un videomessaggio natalizio alla diocesi. Mons. Tisi, mercoledì 24 dicembre, sarà impegnato a confessare i fedeli per tutta la giornata in S. Maria Maggiore.

Alle ore 20 presiederà la Messa della vigilia di Natale a Costasavina di Pergine, mentre alle ore 22 salirà Roveda, nella Valle dei Mocheni. Giovedì 25 dicembre al mattino, in Cattedrale alle ore 10, celebrerà il solenne pontificale di Natale (diretta YouTube e Telepace); il pomeriggio in Cattedrale, alle ore 18, presiederà la liturgia dei Vespri. Sabato 27 dicembre, si rinnoverà in Cattedrale, a partire dalle ore 14.30, il "mandato" ai Cantori della Stella, mentre domenica 28 dicembre, alle 15, sempre in Cattedrale a Trento, l'arcivescovo presiederà la celebrazione per la conclusione dell'Anno Giubilare (diretta YouTube e Telepace).

Mercoledì 31 dicembre, alle 19, sempre in Cattedrale, monsignor Tisi presiederà il Te Deum di fine anno (diretta YouTube e Telepace), mentre giovedì primo gennaio 2026, alle 10, in Cattedrale, celebrerà la S. Messa (diretta YouTube e Telepace) di Capodanno, nella solennità di Maria Madre di Dio, e nel pomeriggio a Rovereto alle 17.30 presso la sala Filarmonica parteciperà all'incontro per la Giornata della Pace. Alle 20, nella chiesa della Sacra Famiglia della Città della Quercia, celebrerà la S. Messa. Martedì 6 gennaio, conclusione del Tempo di Natale con la solennità dell'Epifania, l'arcivescovo Tisi presiederà la S. Messa, alle 10, in Cattedrale a Trento (diretta YouTube e Telepace).