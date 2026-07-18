TRENTO. Ultimi giorni per inviare la propria candidatura per le due opportunità di tirocinio post laurea retribuito rivolte ai neolaureati magistrali dell'Università di Trento, lo comunica il Comune di Trento. Il progetto di tirocinio 'Scelte', offerto dall'ufficio Politiche giovanili, permetterà al tirocinante di collaborare all'ideazione, all'organizzazione e alla gestione di iniziative rivolte ai giovani e alle associazioni del territorio. Il percorso avrà una durata di 6 mesi circa ed è prevista una retribuzione lorda di 3.600 euro.

La seconda esperienza, 'Orecchie Aperte', prevista al servizio Welfare e Coesione sociale, sarà dedicata all'ascolto di famiglie, insegnanti, giovani e ragazzi nell'ambito del Sistema integrato di servizi per bambini, giovani e famiglie, con l'obiettivo di raccogliere e analizzare dati utili per l'elaborazione di un report. La durata sarà di circa 4 mesi, con un’indennità lorda di 2.400 euro.

La candidatura, correlata di lettera motivazionale, curriculum vitae, attestato di laurea ed elenco degli esami sostenuti, deve essere presentata all'indirizzo pec del servizio di competenza (servizio.culturagiovanisport@pec.comune.trento.it o servizio.welfare@pec.comune.trento.it) entro le ore 12 di martedì 21 luglio.