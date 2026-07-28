CINTE TESINO. Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, in Tesino, dove un turista lombardo di 55 anni ha perso la vita durante un'escursione in bicicletta. L'uomo, in vacanza con la famiglia a Castello Tesino, è precipitato in un dirupo mentre percorreva il sentiero Passetto, che collega Cinte Tesino a Grigno e che risulta chiuso al transito da un'ordinanza.

Secondo le prime ricostruzioni, il 55enne era partito insieme al figlio di 18 anni per una gita in bicicletta. A un certo punto il ragazzo, che aveva preceduto il padre lungo il percorso, si è trovato impossibilitato a proseguire ed è tornato sui propri passi. Non vedendo più il genitore, ha immediatamente dato l'allarme.

Le ricerche sono scattate poco dopo. Fondamentale si è rivelata la posizione Gps fornita dalla moglie, rimasta a Castello Tesino, che ha consentito ai soccorritori di restringere rapidamente l'area delle operazioni. L'uomo è stato infine individuato in fondo a un dirupo, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco volontari di Cinte Tesino e il sindaco Leonardo Ceccato. Saranno ora gli accertamenti a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le circostanze che hanno portato il ciclista a precipitare lungo il versante.