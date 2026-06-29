PIEVE TESINO. Saranno 848 allievi, di età compresa tra i 10 e i 18 anni, affiancati da 391 istruttori, i protagonisti del tradizionale campeggio degli allievi dei vigili del fuoco volontari che dal 2 al 5 luglio animerà il Tesino. All'iniziativa parteciperanno giovani provenienti da tutto il Trentino, oltre a delegazioni della Valle d'Aosta e della Lombardia, confermando la rilevanza dell'appuntamento anche oltre i confini provinciali.

L'evento, organizzato dall'Unione distrettuale Valsugana e Tesino per conto della Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino, è stato presentato nella Sala Belli del palazzo della Provincia a Trento. Il cuore logistico sarà Pieve Tesino, mentre le attività coinvolgeranno l'intera conca grazie all'impegno dei 22 corpi dell'Unione distrettuale, al lavoro da mesi per predisporre l'organizzazione.

«Il campeggio rappresenta un'opportunità straordinaria di crescita per tanti giovani che stanno costruendo il proprio percorso all'interno del volontariato pompieristico», ha sottolineato il presidente della Federazione, Luigi Maturi. Oltre alle competenze tecniche e operative, l'iniziativa punta infatti a trasmettere valori come responsabilità, solidarietà, rispetto delle regole e capacità di lavorare in squadra.

Tra le novità dell'edizione 2026 spicca la collaborazione con la Fondazione De Gasperi. Gli allievi avranno l'opportunità di approfondire la figura di Alcide De Gasperi, nato proprio a Pieve Tesino, attraverso attività dedicate alle diverse fasce d'età che metteranno al centro anche la storia dell'autonomia e il valore del servizio alla comunità.

Cambierà inoltre il programma delle esercitazioni. La tradizionale sfilata dei partecipanti e la manovra dell'Unione Valsugana e Tesino si svolgeranno nella serata di sabato, mentre le esercitazioni degli altri distretti saranno concentrate nella mattinata di domenica all'impianto sportivo di Castello Tesino, in località Le Parti. Sabato sarà anche una giornata dedicata alla riflessione con la celebrazione della messa e il pranzo alla presenza dell'arcivescovo di Trento Lauro Tisi.

Grande spazio sarà riservato anche alla scoperta del territorio. Ogni corpo accompagnerà infatti i ragazzi in escursioni, visite e attività organizzate insieme a Pro Loco, musei, gruppi alpini e associazioni locali, per valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico della Valsugana e del Tesino.

«È un momento importante che coinvolge molti giovani, istruttori e accompagnatori provenienti anche da Lombardia e Valle d'Aosta, a dimostrazione di una realtà sana e viva che rappresenta tutte le comunità del Trentino», ha evidenziato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, ricordando come il campeggio rappresenti un'occasione di formazione, socialità e crescita nel segno del volontariato.

Per quattro giorni il Tesino diventerà così un punto di riferimento per il mondo dei vigili del fuoco volontari, trasformandosi in un laboratorio di formazione, amicizia e condivisione dove centinaia di giovani potranno rafforzare il proprio senso di appartenenza alla comunità e prepararsi a diventare i volontari di domani.