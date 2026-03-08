TRENTO. Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per tentata truffa in concorso e allontanati dal territorio comunale con la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Trento. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata lungo la tangenziale cittadina.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 da parte di una donna. La segnalazione riguardava un’auto ferma a bordo strada con due persone a bordo che sostenevano di essere rimaste senza benzina e che chiedevano aiuto agli automobilisti di passaggio.

La famiglia che si era fermata per prestare soccorso aveva offerto di accompagnare i due al distributore di carburante più vicino. Gli occupanti del veicolo, entrambi cittadini stranieri e uno dei quali con precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbero però chiesto denaro contante offrendo in cambio alcuni monili ritenuti di scarso valore.

Al rifiuto della famiglia di effettuare lo scambio, i due avrebbero insistito con toni sempre più intimidatori. Sul posto sono intervenute le Volanti che li hanno accompagnati in Questura e denunciati per tentata truffa in concorso. Per entrambi il questore di Trento ha disposto il foglio di via obbligatorio dal Comune. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo con eventuale sentenza definitiva.