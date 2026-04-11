TRENTO. Tentata rapina su un autobus di linea nel pomeriggio del 10 aprile. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un uomo residente in città, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto all’altezza della fermata di Trento – Piedicastello, dove l’uomo ha avvicinato un passeggero minorenne tentando di sottrargli il telefono cellulare.

Alla reazione del ragazzo, l’aggressore ha risposto con una gomitata, cercando comunque di impossessarsi del dispositivo e fuggire.

Decisivo l’intervento di un altro passeggero, che ha bloccato l’uomo fino all’arrivo dei carabinieri, allertati tramite il 112 e giunti in pochi minuti. L’arrestato è stato portato nel carcere di Trento a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per l’indagato resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.