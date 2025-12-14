TRENTO. La Squadra Mobile della Questura di Trento ha arrestato un cittadino italiano con precedenti penali in seguito a un'operazione di polizia giudiziaria condotta nella zona di Trento Nord. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto una vera e propria centrale di spaccio all'interno dell'abitazione dell'uomo.



La droga sequestrata ammonta a oltre 600 grammi di cocaina, divisa in diversi blocchi pronti per la distribuzione al dettaglio. Insieme alla sostanza stupefacente, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, strumenti tipici dell'attività di spaccio. Secondo le stime degli investigatori, la cocaina rinvenuta avrebbe un valore commerciale di circa 50mila euro sul mercato illegale. L'arresto è stato eseguito a conclusione di un'attività info-investigativa da parte della polizia locale.



L'uomo è stato posto in stato di fermo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua responsabilità penale sarà definitivamente accertata solo con una sentenza penale irrevocabile al termine del procedimento giudiziario.