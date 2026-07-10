TRENTO. Possibili temporali nel pomeriggio e in serata di oggi, venerdì 10 luglio, e soprattutto di domani, sabato 11 luglio. A segnalarlo è Meteotrentino, che prevede lo sviluppo di fenomeni localmente anche intensi.

Secondo il bollettino, la scarsa ventilazione in quota non dovrebbe favorire temporali organizzati né la formazione di grandine di grosse dimensioni. Tuttavia il lento spostamento delle celle temporalesche potrebbe determinare, su aree ristrette, precipitazioni molto abbondanti in poco tempo, con accumuli di 30-40 millimetri di pioggia in un'ora.

Durante i temporali saranno possibili anche forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e grandine di piccole o medie dimensioni.

Per domenica 12 luglio è invece atteso un temporaneo rinforzo dell'alta pressione, con temperature nuovamente molto elevate. Nei primi giorni della prossima settimana, però, la probabilità di nuovi temporali è destinata ad aumentare.