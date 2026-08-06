TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha diramato un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico valida su tutto il territorio provinciale fino alla mezzanotte di venerdì 7 agosto. Il peggioramento delle condizioni meteo è atteso a partire dal pomeriggio di oggi, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi. Rimane inoltre attivo fino alla mezzanotte di oggi l'avviso per temperature elevate.

Secondo le previsioni, l'arrivo di aria più fresca e instabile in quota favorirà la formazione di rovesci e temporali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera di oggi e nella giornata di domani. I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge intense concentrate in poco tempo, grandine, forti raffiche di vento e frequenti fulmini. Le temperature sono previste in diminuzione fino a sabato, mentre dalla prossima settimana potrebbe tornare il caldo intenso.

La Protezione civile evidenzia che le precipitazioni potrebbero provocare smottamenti, erosioni lungo i corsi d'acqua, allagamenti, colate detritiche ed esondazioni localizzate. Non si escludono inoltre disagi alla viabilità, possibili rallentamenti sulla rete ferroviaria e interruzioni delle comunicazioni o dei servizi essenziali.

Le autorità raccomandano di adottare comportamenti prudenti, evitando di sostare o transitare nelle aree più esposte al rischio, come corsi d'acqua, sottopassi, piste ciclabili lungo i torrenti e versanti instabili. È inoltre consigliato mettere in sicurezza gli oggetti che potrebbero essere spostati dal vento e non sostare sotto alberi, impalcature o strutture pericolanti durante i temporali.

In caso di emergenza è necessario contattare il Numero unico di emergenza 112. Per chi si trova nei cinque comuni del Primiero resta inoltre attivo il numero verde 800 112000.