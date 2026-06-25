TRENTO. Prosegue l'ondata di caldo sul Trentino, dove resta in vigore l'allerta gialla della Protezione Civile per temperature elevate almeno fino a martedì. Le previsioni indicano un ulteriore aumento delle massime tra oggi e sabato, mentre da inizio della prossima settimana cresce il rischio di temporali intensi e grandinate.

Le temperature registrate nelle ultime ore confermano la forza dell'anticiclone. Ieri sono stati rilevati 34 gradi a TrentoRoncafort, 35 gradi a Trento Liceo Galilei e un picco di 37,1 gradi a Rovereto. Anche le temperature minime sono aumentate sensibilmente: questa mattina a Trento Roncafort sono stati registrati 22,8 gradi, una vera e propria notte tropicale.

Secondo l'analisi della stazione meteorologica di Trento Laste, il record assoluto resta quello del 5 luglio 1952 con 40,4 gradi. Nel mese di giugno valori superiori ai 38 gradi sono stati registrati soltanto nel 1935 e nel 2019.

Fino a sabato il caldo continuerà a intensificarsi, ma aumenterà anche la probabilità di rovesci e temporali, localmente di forte intensità. I fenomeni interesseranno soprattutto le aree montane nelle ore più calde, per poi estendersi in serata e durante la notte anche ai fondovalle. Da martedì 30 giugno l'indebolimento dell'alta pressione dovrebbe favorire un calo delle temperature, accompagnato però da un aumento del rischio di temporali intensi e possibili grandinate. La Protezione Civile segnala inoltre che, a causa dei deboli venti in quota, le celle temporalesche potrebbero muoversi molto lentamente, scaricando elevate quantità di pioggia su aree ristrette con fenomeni difficili da localizzare in anticipo.