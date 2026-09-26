TRENTO. Avevano chiamato un taxi all’uscita da una discoteca, ma durante il tragitto avrebbero deciso di non pagare la corsa. Il conducente li riportò al punto di partenza e i quattro turisti olandesi, secondo l’accusa, lo aggredirono a calci e pugni, danneggiando anche il pulmino.

Il tassista riportò policontusioni e la frattura di una costola, con 25 giorni di prognosi. I quattro furono identificati poco dopo dai carabinieri.

A tre anni dai fatti è iniziato il processo per lesioni e danneggiamento, ma gli imputati non sarebbero stati informati del procedimento. Il giudice ha disposto le loro ricerche attraverso Interpol e il Consolato dei Paesi Bassi.



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