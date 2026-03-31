TRENTO. L’ennesimo tamponamento ha provocato i consueti disagi alla circolazione sulla ss 47 della Valsugana, in direzione Trento.

L’impatto, che avrebbe coinvolto più veicoli, è avvenuto poco prima delle gallerie dei Crozi.

Per fortuna l’incidente non avrebbe provocato feriti gravi, ma ha sicuramente causato code e rallentamenti, data anche l’ora particolarmente “calda” per il traffico.

Per la Valsugana, soprattutto in quel tratto, non è una novità: i tamponamenti si susseguono con preoccupante regolarità, anche perché non sono pochi gli automobilisti che non rispettano limiti di velocità e distanze di sicurezza.