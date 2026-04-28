TRENTO. Presentato oggi, 28 aprile, a Trento il prototipo RailEvo in scala 1:1. L'innovativo sistema di trasporto ferroviario autonomo on demand è stato sviluppato dall'omonima startup italiana insediata nell'hub dell'Industria Intelligente di Trentino Sviluppo a Rovereto, nel Polo Meccatronica, grazie a un Protocollo d'intesa con Trentino Trasporti e alla collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler.



"In questi anni - così il vicepresidente della Provincia e assessore Achille Spinelli presente allo svelamento del prototipo - ho potuto apprezzare l'entusiasmo, la competenza e la professionalità del gruppo di lavoro di RailEvo in diversi incontri pubblici dedicati all'innovazione e alle startup. Un gruppo giovane e motivato che ha saputo mettere a frutto quanto appreso nelle aule universitarie e fare rete con il territorio, coinvolgendo enti come Trentino Sviluppo, Trentino Trasporti e Fondazione Kessler".



"Il nostro veicolo - dice il fondatore di RailEvo Federico Bernabei - è affusolato e stretto, studiato per massimizzare l'efficienza energetica e consentire la circolazione simultanea di due mezzi in direzioni opposte, occupando la stessa larghezza prima destinata a un tradizionale vagone ferroviario su linea a binario singolo. Il taxi è pensato per consentire anche il trasporto di una carrozzina o una bicicletta, e qualora richiesto, la movimentazione di merci, dato che può contenere due euro pallet".



"Grazie a queste autostrade ferrate - continua il cofondatore e amministratore delegato Nicola Mosca - i passeggeri non dovranno più attendere il treno sul binario a un orario predefinito, ma, tramite app, potranno prenotare il proprio viaggio in taxi nel momento a loro più congeniale, contando su un servizio disponibile 24 ore su 24. Si potrà pagare una tariffa più alta per avere un veicolo solo per sé che arrivi a destinazione il prima possibile, oppure sceglierne una più bassa quando si condivide il mezzo con altri passeggeri che si fermeranno in alcune fermate intermedie".