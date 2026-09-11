LA VALLETTA BRIANZA. Il SuperEnalotto regala una vincita da capogiro: centrato il “6” da 223.173.416,83 euro, il secondo Jackpot più alto nella storia del concorso. La schedina fortunata è stata giocata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, nel punto vendita “Al Chicherin” di via Milano 36.

La combinazione vincente dell’estrazione di giovedì 11 settembre è 64, 8, 52, 13, 16, 70, con Jolly 17 e SuperStar 21. È il primo “6” del 2026 e interrompe un’attesa che durava dal 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, erano stati vinti 35,4 milioni di euro.

Con il colpo di questa sera salgono a 135 le vincite di prima categoria realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997, considerando esclusivamente i “6”, sono stati distribuiti complessivamente oltre 5 miliardi di euro. Centrare la combinazione esatta resta un’impresa eccezionale: matematicamente le sestine possibili sono circa 622 milioni.

Il Jackpot da 223,17 milioni entra direttamente al secondo posto nella classifica delle vincite più ricche di sempre. Il primato resta quello del 16 febbraio 2023, quando la Bacheca dei Sistemi distribuì oltre 371,1 milioni. Alle spalle della vincita di La Valletta Brianza ci sono invece i 209,1 milioni di Lodi del 2019, i 177,7 milioni della Bacheca dei Sistemi del 2010 e i 163,5 milioni vinti a Vibo Valentia nel 2016.