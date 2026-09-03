TRENTO. Mancano pochi giorni al ritorno sui banchi e la Provincia invita le famiglie a rinnovare per tempo l’abbonamento al trasporto pubblico degli studenti delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale. Anche per l’anno scolastico 2026-2027 il costo resta fissato a 20 euro.

L’abbonamento consente la libera circolazione su autobus urbani ed extraurbani e sui treni all’interno del territorio provinciale. La validità va dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027. Dal quarto figlio in poi è prevista la gratuità.

La novità di quest’anno riguarda il rinnovo: oltre alle biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia, è possibile effettuarlo anche nelle tabaccherie aderenti al circuito Puntolis. Questa possibilità vale però soltanto per chi possiede già l’abbonamento e non per il primo acquisto.

«Il trasporto pubblico rappresenta per gli studenti delle superiori il principale strumento per raggiungere quotidianamente le proprie sedi formative», sottolinea l’assessore Mattia Gottardi, ricordando l’investimento provinciale nei collegamenti verso scuole e poli formativi.