MONTE BONDONE. Nuovi investimenti per la manutenzione e la sicurezza delle strade trentine. La Giunta provinciale ha approvato un aggiornamento del Documento di programmazione degli interventi infrastrutturali (Dopi), mettendo a disposizione circa 5,8 milioni di euro per nuovi lavori sulla rete viaria. Tra le opere principali figurano il consolidamento della strada provinciale 85 del Monte Bondone, il rifacimento delle barriere di protezione lungo la provinciale 19 di Ruffrè e il ripristino dei cedimenti sulla statale 239 di Campiglio, in località Finai.

La variazione è stata approvata su proposta del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Con le nuove risorse, il valore complessivo della programmazione sale a 91,9 milioni di euro per 102 interventi distribuiti sul territorio provinciale.

L'investimento più consistente tra quelli annunciati riguarda il Monte Bondone. Per la provinciale 85 sono stati destinati 1 milione e 410mila euro, necessari a consolidare il corpo stradale nel tratto compreso tra il chilometro 11+360 e il chilometro 11+645.

A Ruffrè, invece, sono previsti lavori per 815mila euro sulla provinciale 19, con il rifacimento delle barriere di protezione in alcuni tratti della strada. L'obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza lungo il collegamento.

Intervento anche sulla statale 239 di Campiglio, dove sono stati stanziati 410mila euro per il ripristino dei cedimenti verificatisi in località Finai. L'opera rientra nel programma di manutenzione delle infrastrutture stradali provinciali.

Il nuovo aggiornamento del Dopi comprende anche una serie di lavori in altre zone del Trentino. In Bassa Valsugana sono previsti 600mila euro per sostituire o installare nuove barriere di sicurezza lungo le strade statali e provinciali. Al Primiero andranno altri 600mila euro per la realizzazione di opere di difesa, mentre in Val di Cembra, Fiemme e Fassa sono stati stanziati 300mila euro per la realizzazione e il ripasso della segnaletica orizzontale.

Ulteriori risorse riguardano le Giudicarie e la Rendena, con 305mila euro per il rifacimento della segnaletica, e la Val di Sole, dove sono previsti 540mila euro per la sistemazione di cordoli, murature e barriere stradali.

«Il Servizio Gestione strade prosegue nella sua attività di messa in sicurezza e miglioramento della rete viabile di competenza», ha dichiarato Fugatti, ricordando le dimensioni della rete provinciale: 2.460 chilometri di strade statali e provinciali, 1.161 ponti, 170 gallerie e 19 passi alpini oltre i mille metri di quota.