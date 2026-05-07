TRENTO. Il maltempo concede una tregua al Trentino: dopo le piogge degli ultimi due giorni – secondo le previsioni di Giacomo Poletti, torna infatti il sole, anche se nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, non mancheranno alcuni rovesci veloci soprattutto sulle aree montane e sul settore meridionale della provincia. Le precipitazioni recenti sono rimaste piuttosto contenute, con accumuli di circa 5-6 millimetri tra Trento e Rovereto, quantitativi utili soprattutto per orti e prati ma insufficienti per incidere in modo significativo sulle falde.



Per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio, le ultime piogge interesseranno inizialmente il nord del territorio, lasciando poi spazio a schiarite e momenti soleggiati nel corso della mattinata. Dopo pranzo aumenterà invece la nuvolosità cumuliforme e dalle 14 potranno svilupparsi rovesci sparsi in montagna e sul Trentino meridionale, in particolare tra Ledro, Vallarsa e la medio-bassa Valsugana. Fenomeni comunque rapidi e intermittenti, con una serata che si preannuncia asciutta.



Il miglioramento sarà più evidente venerdì 8 maggio, con temperature in aumento e condizioni generalmente stabili nelle vallate principali. Qualche piovasco potrà interessare l’alta quota e la Val di Fassa nelle ore più calde. Sabato 9 maggio si profila invece come la giornata migliore del fine settimana: attese velature al mattino ma maggiore stabilità nel pomeriggio e quota dello zero termico in risalita fino a circa 3 mila metri entro sera.



Per domenica 10 maggio è prevista invece una maggiore presenza di nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Lo sguardo si sposta poi alla prossima settimana: tra lunedì sera e martedì il Trentino potrebbe essere sfiorato da una perturbazione atlantica in transito a nord delle Alpi, con possibili deboli piogge. Una fase più interessante dal punto di vista delle precipitazioni potrebbe arrivare tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, anche se la tendenza dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.