TRENTO. È stato proclamato, per sabato 28 febbraio 2026, uno sciopero del personale ferroviario che interesserà sia il trasporto nazionale sia quello locale. Per il Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord l’astensione dal lavoro è prevista dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 20.59 di sabato 28 febbraio, con possibili modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione.

Per il trasporto regionale di Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Gli elenchi dei treni assicurati sono consultabili sull’orario ufficiale e sul sito della compagnia. Anche in questo caso sono possibili variazioni alla circolazione in prossimità delle fasce di sciopero.

Per quanto riguarda Trentino Trasporti, lo sciopero di 24 ore coinvolge il personale ferroviario e gli addetti alle biglietterie del settore. Il servizio sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19. Le corse iniziate nelle fasce protette saranno completate, in particolare sulle linee Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano del Grappa, con prosecuzione fino al termine del viaggio.

È confermato il servizio sostitutivo con autobus sulle tratte ferroviarie della Trento-Malè-Mezzana e della Trento-Bassano del Grappa. Garantite le corse contrassegnate dal simbolo G. L’ultimo sciopero analogo, indetto da CUB Trasporti e SGB, aveva registrato un’adesione del 19,30% del personale di Trentino Trasporti. Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva.