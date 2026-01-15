TRENTO. Asuit annuncia la conclusione degli interventi tecnici che hanno sbloccato il sistema informatico di laboratorio, fermo per due giorni e responsabile della sospensione dei punti prelievi su tutto il territorio. Il ripristino è stato effettuato dalla ditta fornitrice della piattaforma, con verifiche successive del Dipartimento tecnologie dell’azienda sanitaria.

Secondo quanto comunicato, il sistema risulta ora funzionante ed è ripresa l’attività di refertazione del Dipartimento laboratori sui campioni. La normalizzazione dei flussi interni consente quindi la riattivazione progressiva dei servizi, dopo un disservizio che ha inciso sull’utenza e sull’organizzazione del lavoro.



A partire da domani, 16 gennaio, l’attività di prelievo del sangue riprenderà regolarmente in tutte le strutture dell’Asuit. Per recuperare i prelievi non effettuati durante lo stop, è stato disposto un ampliamento delle fasce orarie di prenotazione per la prossima settimana.

Nel comunicato l’azienda sanitaria ringrazia cittadini e operatori per la collaborazione e si scusa per i disagi. Resta tuttavia il nodo delle ricadute pratiche del blocco e della tenuta dei sistemi informatici, su cui si riaccende il confronto dopo l’ennesima interruzione che ha colpito un servizio essenziale.