TRENTO. Gli stipendi medi in provincia di Trento restano sotto la media nazionale. Nel 2024 la retribuzione lorda annua dei lavoratori dipendenti del settore privato si è attestata a 23.298 euro, contro una media italiana di 24.486 euro. Il dato colloca Trento al 39esimo posto tra le province italiane nella classifica elaborata dall’Ufficio studi della Cgia su dati Inps.

La retribuzione media giornaliera in provincia di Trento è pari a 98,20 euro, mentre il numero medio di giornate retribuite nell’arco dell’anno è di 237,3. Proprio quest’ultimo valore pesa sul risultato complessivo: nella graduatoria nazionale delle giornate lavorate Trento si trova infatti al 61esimo posto.

Il confronto con Bolzano evidenzia una differenza consistente. La provincia altoatesina registra una retribuzione media annua di 26.908 euro, oltre 3.600 euro in più rispetto a Trento, e si piazza al dodicesimo posto in Italia. Anche la paga media giornaliera è sensibilmente superiore, con 113,80 euro, nonostante le giornate retribuite siano leggermente inferiori, 236,4.

Nel quadro regionale, il Trentino-Alto Adige rimane comunque ai vertici nazionali per produttività e retribuzione giornaliera. La regione è prima in Italia per valore aggiunto per ora lavorata, con 52,40 euro, il 21,3% sopra la media nazionale. Sul fronte salariale, la retribuzione media annua regionale è di 25.224 euro, con una paga giornaliera media di 106,51 euro.

A guidare la classifica nazionale degli stipendi è Milano, con 35.670 euro lordi annui, mentre la media italiana si ferma a 24.486 euro. I dati, precisa la Cgia, riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione di operai agricoli e domestici, e considerano come retribuzione l’imponibile previdenziale comprensivo dei contributi a carico del lavoratore.



Stipendi medi lordi annui per provincia