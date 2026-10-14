TRENTO. Il luogo in cui si lavora può fare una differenza significativa sul conto in banca a fine mese. In Trentino e in Alto Adige, due territori vicini ma caratterizzati da sistemi economici con peculiarità differenti, le buste paga non viaggiano alla stessa velocità. Il livello medio delle retribuzioni altoatesine supera quello trentino, con uno scarto che arriva al 20%.

La distanza emerge anche dalle statistiche relative ai dipendenti del settore privato. Nel 2024, la retribuzione media annua lorda in provincia di Bolzano ha raggiunto i 26.908 euro, contro i 23.298 euro registrati in provincia di Trento. Il divario, in questo caso, è di 3.610 euro all'anno, pari a circa il 15,5%. Si tratta di valori che fotografano un periodo e un indicatore specifici e che non vanno confusi automaticamente con la percentuale del 20%, riferita a un confronto che necessita di ulteriori verifiche.

Ma da dove nasce questa differenza? A incidere possono essere la composizione del tessuto produttivo, il peso dei singoli comparti economici, le qualifiche richieste dalle aziende e le possibilità di accedere a posizioni meglio retribuite. Anche la continuità lavorativa e il numero di giornate effettivamente pagate contribuiscono a determinare il reddito annuale.

Il tema assume un peso particolare in un territorio in cui il costo della vita, soprattutto sul fronte abitativo, rappresenta una voce importante per i bilanci familiari. Uno stipendio più alto non si traduce necessariamente in un maggiore potere d'acquisto, se deve fare i conti con spese più elevate, ma la differenza salariale resta un elemento rilevante per valutare l'attrattività del mercato del lavoro.

Per il Trentino, la questione riguarda anche la capacità di trattenere i lavoratori qualificati e offrire prospettive professionali competitive. Retribuzioni adeguate possono contribuire a ridurre la difficoltà delle imprese nel reperire personale e a rendere più sostenibili i percorsi lavorativi, soprattutto per chi è all'inizio della carriera.

Il confronto con l'Alto Adige, dunque, non si esaurisce nella cifra riportata in busta paga. Chiama in causa le caratteristiche dei due sistemi economici e la possibilità di trasformare la crescita del territorio in migliori condizioni per chi lavora.