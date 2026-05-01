BOLZANO. Lavoro sicuro e dignitoso al centro delle politiche provinciali. È il messaggio ribadito da Achille Spinellidurante la cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro, svoltasi in occasione della Festa del lavoro. L’assessore ha sottolineato come la sicurezza non rappresenti un costo, ma un dovere morale e civile, indicando come priorità la tutela dei lavoratori e la promozione di condizioni eque in ogni ambito professionale.



Nel suo intervento, Achille Spinelli ha evidenziato il valore del lavoro come elemento fondante della comunità, richiamando l’importanza di sentirsi parte di un sistema che cresce in modo etico e responsabile. La Provincia autonoma di Trento – ha ribadito – conferma il proprio impegno nel garantire occupazione sicura e giusta, mettendo al centro la persona e la qualità delle condizioni lavorative.



La cerimonia ha rappresentato anche un momento di riconoscimento per i nuovi Maestri del lavoro, figure che si sono distinte per professionalità, dedizione e integrità nel corso della loro carriera. “Ricevere la Stella al merito – ha ricordato l’assessore – non è solo un traguardo, ma il segno di un percorso costruito con competenza e responsabilità, capace di trasmettere valori alle nuove generazioni”.



In un contesto segnato da innovazione e cambiamenti tecnologici, è stato inoltre richiamato il ruolo centrale dell’esperienza umana e del sapere artigianale. I premiati, ha concluso Achille Spinelli, rappresentano un ponte tra passato e futuro, custodi di competenze che continuano a essere fondamentali per lo sviluppo del territorio.



Premiati (Stelle al merito del lavoro – Trentino 2026):