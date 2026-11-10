TRENTO. Tre progetti innovativi premiati e 110 mila euro di contributi per sostenere lo sviluppo di nuove imprese. Sono Dram, Huniverse e Aletheia i vincitori della settima edizione di Trentino Startup Valley, il programma promosso da Trentino Sviluppo insieme alla Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT). La premiazione si è svolta lunedì 9 novembre all’ITAS Forum di Trento, durante il Demo Day conclusivo, al quale hanno partecipato i 12 gruppi arrivati alla fase finale.

Nella categoria innovazione si è imposta Dram, che ha ottenuto 40 mila euro. Il progetto è una rastrelliera modulare con sensori che pesa in tempo reale le bottiglie nei cocktail bar, permettendo ai gestori di monitorare scorte, consumi e sprechi. I dati si consultano su una piattaforma accessibile anche da smartphone, senza aggiungere operazioni al lavoro dei bartender.

Il premio per l’impatto sociale, pari a 30 mila euro, è andato a Huniverse, piattaforma pensata per migliorare la selezione del personale. Il sistema valuta sia la corrispondenza tra competenze e posizione lavorativa sia l’affinità con il modo di lavorare del gruppo. Con questionari e situazioni adattate dall’intelligenza artificiale, fornisce indicazioni utili ai colloqui senza stilare classifiche né escludere automaticamente i candidati.

Nella nuova categoria valorizzazione della ricerca ha vinto Aletheia, spin-off della Fondazione Bruno Kessler, con un contributo di 40 mila euro. La startup ha sviluppato Otto, uno strumento che verifica in modo continuo la sicurezza dei sistemi di autenticazione digitale e la loro conformità alle norme. L’intelligenza artificiale traduce requisiti normativi e specifiche tecniche in test eseguiti sui sistemi dei clienti.

«Trentino Startup Valley dimostra quanto sia importante accompagnare le idee innovative fin dalle prime fasi», ha dichiarato Giuseppe Consoli, presidente di Trentino Sviluppo.

La settima edizione ha registrato 89 candidature, dalle quali sono stati selezionati 31 progetti. Dodici sono arrivati al Demo Day, con proposte che vanno dalla robotica alle biotecnologie, dall’energia alla didattica e al turismo. Dalla nascita del programma sono state raccolte 365 candidature e accompagnati 127 progetti, oltre 40 dei quali sono diventati imprese. Alla serata è intervenuto anche Andrea Zorzetto, cofondatore e amministratore delegato di Cato AI.