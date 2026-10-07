TRENTO. Un quarantenne residente in Trentino è finito davanti al giudice per stalking e lesioni nei confronti dell'ex fidanzata. L'uomo l'avrebbe controllata, tempestata di telefonate e minacciata, arrivando a dirle: «Sei solo mia, non sarai mai di nessuno».

Nell'aprile 2025 l'avrebbe inoltre colpita con schiaffi e pugni al volto davanti ai figli, provocandole un trauma cranio-facciale. Il quarantenne è sottoposto al divieto di avvicinamento. L'udienza preliminare è stata rinviata per un difetto di notifica.



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