ROMA. Restano stabili al momento le condizioni di Vittorio Sgarbi, trasportato d'urgenza mercoledì scorso al policlinico Gemelli di Roma a causa di una insufficienza respiratoria. Per il critico d'arte, presidente del Mart ed ex sottosegretario alla Cultura, proseguono le cure nella terapia intensiva.



Di due giorni fa lo sfogo della figlia, Evelina Sgarbi, che in una nota aveva scritto: "Sono stata oggi al Gemelli da mio padre. Sono sconvolta. L'ho trovato in una condizione di sofferenza estrema, che mi ha devastato la mente e che rimarrà in modo indelebile conficcata nel mio cuore. Purtroppo il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo. E io oggi mi ritrovo con mio padre in rianimazione circondato dalle stesse persone che lo hanno trascinato ed esibito tutta l'estate, incuranti dello stress e della fatica immane a cui hanno sottoposto un fisico già fortemente debilitato da tutte le patologie in corso".