TRENTO. È finita a terra dopo aver perso l'equilibrio mentre stava per attraversare la strada. Così ha perso la vita Sandra Piccinini, 76 anni, residente a Gardolo. Una tragedia legata alle raffiche di forte vento, che soffiavano violente anche venerdì pomeriggio a Trento, nel quartiere di Cristo Re.



Pochi istanti dopo le 18 la donna aveva iniziato ad attraversare sulle strisce all'incrocio tra via Fratelli Fontana e corso Buonarroti quando è stata sospinta all'indietro, cadendo di spalle e sbattendo la nuca.



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