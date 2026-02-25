TRENTO. Quando ha visto il fumo e le fiamme che invadevano la cucina di casa, è stata presa dal panico e, nell’intenzione di mettersi in salvo nel più breve tempo possibile, ha raggiunto il balcone e si è gettata nel vuoto, precipitando per alcuni metri. È successo, questa mattina, nel centro di Cavedago. L’allarme alla centrale unica del 112 è arrivato alle 9 in punto e la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco del paese, poi supportati dai corpi dei centri vicini. Sono stati loro a trovare la ragazza 24enne a terra: quando l’incendio in casa si pè sviluppato, lei era ancora a letto.

Poi la vista delle fiamme e la decisione di saltare dal balcone dell’abitazione, posta al primo piano di una casa in centro paese.

In pochi minuti sono giunti sul posto anche i carabinieri e i soccorritori, mentre da Trento si alzava in volo l’elicottero con l’équipe di emergenza.

La ragazza, cosciente, è stata prima stabilizzata e poi portata in elicottero al Santa Chiara di Trento.

Nel frattempo i vigili del fuoco avevano domato le fiamme, procedendo alla messa in sicurezza dell’abitazione.