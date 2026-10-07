TRENTO. Si stringe il cerchio sulla sparatoria alla Torre 13 di Villazzano Tre. Identificati gli occupanti dell'auto dalla quale sono partiti i colpi, le indagini puntano ora a ricostruire la lite che avrebbe preceduto la spedizione punitiva.

Ieri, martedì 6 ottobre, a Bolzano, durante un blitz all'alba, padre e figlio di 40 e 20 anni sono stati portati in questura per accertamenti. All'origine delle tensioni ci sarebbe uno screzio avvenuto un mese fa nel carcere di Spini.



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