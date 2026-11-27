TRENTO. Nel cuore della notte ha sentito rumori strani provenire dall'esterno della sua abitazione, una villetta posta fuori dal centro abitato, nella valle dell'Adige. Ha sbirciato dalla finestra e visto un estraneo scavalcare il muretto di cinta ed entrare nella sua proprietà. A quel punto ha recuperato velocemente la pistola che deteneva regolarmente e ha sparato un colpo in aria. Lo ha fatto per legittima difesa, come ha spiegato in ogni sede, perché voleva proteggere la sua famiglia. Ma la giustizia non è dello stesso avviso e l'uomo si è trovato a difendersi dall'accusa di esplosioni pericolose.

La questione si è chiusa in sede penale con un'oblazione (l'ammenda è di una cinquantina di euro), tuttavia l'uomo dovrà dire addio alla licenza di porto di fucile per uso sportivo con divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di ogni tipo.

L'episodio risale al luglio scorso. Il proprietario di casa, un cinquantenne dipendente di un'azienda, alla vista dello sconosciuto nel giardino di casa ha sì impugnato la pistola puntandola verso l'alto, ma ha anche chiamato subito i carabinieri spiegando che era in atto un furto e che, per far desistere l'individuo, aveva sparato in aria. Effettivamente, all'arrivo della pattuglia, lo sconosciuto era ancora all'interno della proprietà, steso a terra. Il tutto si è verificato fra le 3 e le 4 di notte.

Pochi giorni dopo i carabinieri sono tornati alla villetta per il ritiro cautelare delle armi e delle munizioni detenute dal proprietario di casa. La procura ha aperto un fascicolo per esplosioni pericolose e parallelamente si è mossa la questura che ha ritenuto l'uomo «non affidabile» all'uso delle armi.

Il cinquantenne, attraverso gli avvocati Alberto Cunaccia e Roberto Compostella, ha evidenziato che l'estraneo si trovava all'interno del piazzale recintato dell'abitazione, non in un'area adiacente. Ha poi specificato di non essere sceso in giardino, di non essersi avvicinato allo sconosciuto, né di avergli puntato contro l'arma, ma di aver sparato in alto.

Tuttavia per il Tar di Trento - presidente Alessandra Farina, estensore Giacomo Bernardi - il provvedimento di revoca del porto d'armi non è incongruo, tenuto conto dei pericoli di uno sparo in aria, dato che il proiettile in ricaduta può colpire le persone e che l'evento è accaduto in un contesto urbanizzato.

«Nel caso in esame - spiega il Tar - la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l'uso corretto delle armi e il divieto di detenzione delle stesse è stata legittimamente ancorata a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell'arma».

Nella sentenza viene ricordato che non può essere consentito di utilizzare l'arma da fuoco per finalità diverse rispetto a quelle per cui la licenza è stata concessa, in questo caso per uso sportivo. Non c'è legittima difesa che tenga: la questura, nell'istruttoria, ha evidenziato che l'atteggiamento del ricorrente «configura l'insussistenza dei requisiti di buona condotta e affidabilità».

Stop dunque alla licenza e alla detenzione di armi. Il cinquantenne valuta il ricorso al Consiglio di Stato.