TRENTO. Gli incontri per i soci e simpatizzanti organizzati dalla Banca per il Trentino - Alto Adige, due cene e un pranzo, stanno diventando un caso "sanitario" alla luce del fatto che una trentina di persone, tra i circa quattromila soci presenti, hanno lamentato problemi di tipo intestinale. In particolare uno dei tanti tavoli avrebbe avuto un'incidenza di malori più alto degli altri: dieci casi su 10 commensali. Numeri che potrebbero essere destinati a crescere visto che molti di coloro che hanno avuto disturbi lievi non lo hanno nemmeno fatto presente.

Alla luce delle segnalazioni pervenute, iniziate con un tam tam sui social e poi fatte direttamente anche alla banca, la stessa ha deciso di allertare la società che era incaricata di organizzare l'evento che a sua volta ha informato del fatto l'azienda incaricata del catering. Ieri, alla luce de casi segnalati anche se non gravi, si è comunque attivata anche l'Azienda sanitaria con i tecnici dell'Unità operativa igiene degli alimenti e della nutrizione che nel pomeriggio hanno effettuato un sopralluogo nell'azienda di catering che si è occupata della fornitura dei pasti a base di spätzle, filetto e funghi.

Difficile a distanza di giorni capire cosa può essere successo, se il problema sia da imputare al cibo, alla sua conservazione oppure ad un virus che si è diffuso velocemente tra i commensali seduti vicini in un ambiente chiuso. Secondo quanto risulta all'Azienda non vi sarebbero stati accessi al Pronto soccorso o alla guardia medica e i controlli sarebbero scattati esclusivamente per le segnalazioni effettuate attraverso i social e alla banca stessa.

«Io sono andata alla cena di sabato insieme a mia sorella e ad altri due amici - racconta una delle socie che ha partecipato all'iniziativa - Avevamo preso due menù diversi, uno con il filetto e l'altro vegetariano con l'hamburger vegano, oltre al primo piatto e ai funghi. Domenica mattina io mi sono svegliata con un forte mal di pancia e sono andata più volte in bagno. Stessa cosa mia sorella ma inizialmente abbiamo pensato di aver preso freddo. Poi mi ha chiamato uno degli altri amici che erano con noi. Anche lui stava male, più di noi. Io comunque oggi (ieri per chi legge, ndr) sono andata al lavoro e non siamo dovuti andare dal medico, ma la domenica siamo stati tutti ko. La cosa strana è che un'altra amica che sedeva al tavolo vicino al nostro e che ha mangiato le stesse cose non ha avuto niente. Il nostro pensiero è andato ai funghi, ma è solo un'ipotesi perché davvero era tutto molto buono e quella sera ci siamo gustati tutto. Noi non abbiamo nemmeno segnalato il problema alla banca o all'Azienda sanitaria però sicuramente qualcosa c'è stato perché nel nostro tavolo su quattro persone tre sono state male».

La Banca per l'11 settembre aveva organizzato una cena sociale con spettacolo musicale con la tribute band degli 883, il 12 la cena sociale con la tribute band dei Coldplay e per domenica a pranzo un altro show con musica anni '80, '90 e 2000, non ha ovviamente responsabilità dirette su quanto accaduto anche se è interesse di tutti capire cosa può essere accaduto e cosa abbia provocato così tanti malore dopo i quattromila pasti somministrati. P. T.