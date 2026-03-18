TRENTO. Una rete solidale che continua a crescere e a produrre risultati concreti. Questa mattina, 18 marzo, a Palazzo Benvenuti è stata consegnata una donazione di 30mila euro raccolta dai Lions Club del Trentino a favore di Anffas Trentino, frutto del progetto “Calendario dell’Avvento 2025”. Per il terzo anno consecutivo l’iniziativa ha coinvolto migliaia di cittadini, confermandosi uno strumento capace di mobilitare il territorio attorno a obiettivi sociali condivisi.



A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato l’assessore provinciale Mario Tonina, che ha evidenziato il ruolo della collaborazione tra volontariato, istituzioni e sistema di welfare. «Si tratta di risorse preziose che restano nel tempo come patrimonio della comunità», ha spiegato, ricordando anche i risultati raggiunti negli anni precedenti, come l’acquisto di un ecografo per la chirurgia pediatrica. Il sostegno attuale è destinato al progetto Apeiron, con l’obiettivo di migliorare inclusione e qualità della vita delle persone più fragili.



La donazione è legata anche a un traguardo importante: i sessant’anni di attività di Anffas Trentino, realtà storica impegnata al fianco delle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo. I fondi saranno destinati al laboratorio di teatro-danza Apeiron, curato dal Collettivo Clochard di Mori, che utilizza movimento e creatività come strumenti di inclusione, offrendo spazi espressivi accessibili e privi di barriere.



Francesca Pollini, presidente di zona dei club Lions, ha evidenziato il coinvolgimento dei 14 club Lions del territorio, mentre la presidente Claudia Morelli ha ricordato l’ingresso dell’associazione nel Terzo Settore. In tre anni il progetto ha raccolto complessivamente 150mila euro grazie all’impegno di oltre 5mila volontari e al sostegno di sponsor e cittadini.